L'idée d'altérer la réalité d'autrui par le biais de microprocesseurs ou de substances chimiques n'est plus un scénario de science-fiction, mais une menace de plus en plus plausible selon des chercheurs.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, parler de l'avancement des armes psychotroniques à Radio texto.