L'idée d'altérer la réalité d'autrui par le biais de microprocesseurs ou de substances chimiques n'est plus un scénario de science-fiction, mais une menace de plus en plus plausible selon des chercheurs.
Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, parler de l'avancement des armes psychotroniques à Radio texto.
« On a développé également des produits chimiques qui pourraient être aéroportés et inhalés, et qui amèneraient finalement des gens à les placer dans des états psychotiques ou paranoïaques. Et donc, à partir du moment où l'on a tous ces éléments en main, on se demande dans quelle mesure l'arme de demain ne serait pas finalement une arme où l'on va amener des groupes de soldats ou des groupes ennemis à croire à une réalité altérée ? »
«L'idée qu'on va nous introduire des puces puis qu'on va nous contrôler par la 5G ou les chemtrails qui vont empoisonner les gens ne tient pas la route. Mais quand on regarde ce qui se fait dans les officines gouvernementales, et notamment dans les services militaires, on se rend compte que finalement, cette paranoïa des théories du complot n'est plus si éloignée de la réalité militaire.»
Autre sujet abordé:
- La reprise des recherches concernant le vol MH370 de Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014, a été confiée à Ocean Infinity dans le cadre d'un contrat de 70 millions de dollars.