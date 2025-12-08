Sujet tabou

Certains sujets peuvent être plus difficiles à aborder et celui-ci en est un: est-ce que toute condition médicale mérite un traitement?

C'est une des questions soulevées par le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, un enjeu qui mène à un dilemme éthique.

Écoutez le médecin de famille expliquer pourquoi il se pose cette question, au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.