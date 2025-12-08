Sujet tabou

 Aller au contenu
Est-ce que toute condition médicale mérite un traitement?

le 8 décembre 2025 12:08

Marie-Eve Tremblay
Certains sujets peuvent être plus difficiles à aborder et celui-ci en est un: est-ce que toute condition médicale mérite un traitement? 

C'est une des questions soulevées par le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, un enjeu qui mène à un dilemme éthique. 

Écoutez le médecin de famille expliquer pourquoi il se pose cette question, au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos

«Avec la loi 2, on parle beaucoup du système de santé et j'entends de plus en plus de gens du public qui disent qu'on est peut-être plus capable de tout se payer. [...] Notre société aura un jour pas le choix de se poser cette question.»

Benoit Heppell

Selon lui, il peut parfois être inutile de s'acharner...

«Par exemple, en cabinet, je vois passer un patient qui a eu un séjour à l'hôpital et je regarde le résumé de l'hospitalisation: soins intensifs, des traitements extrêmement invasifs et coûteux... Et je me demande s'ils ont regardé le dossier ou la personne qu'ils avaient devant eux avant de se lancer?»

Benoit Heppell

