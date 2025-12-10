Noël à la DPJ

Comme chaque année depuis 2019 dans la période des fêtes, Valérie Lebeuf prend le pouls de la situation des jeunes qui se trouvent à la DPJ.
Écoutez la journaliste en discuter, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Dans le temps des Fêtes, ils font des activités, il y en a certains qui quittent pour aller à la maison avec les parents, mais il y en a d'autres qui vont attendre les parents, mais que finalement, les parents ne se présenteront pas. C'est pas toujours facile, mais il y en a qui le savent déjà, que le temps des Fêtes, ça se passe dans un foyer de groupe. Ils sont tellement résilients.»