Société
Noël à la DPJ

Jeunes en centres: «Ils sont tellement résilients» -Valérie Lebeuf

par 98.5

0:00
26:26

Entendu dans

Radio textos

le 10 décembre 2025 12:24

Avec

Comme chaque année depuis 2019 dans la période des fêtes, Valérie Lebeuf prend le pouls de la situation des jeunes qui se trouvent à la DPJ. 

Écoutez la journaliste en discuter, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Dans le temps des Fêtes, ils font des activités, il y en a certains qui quittent pour aller à la maison avec les parents, mais il y en a d'autres qui vont attendre les parents, mais que finalement, les parents ne se présenteront pas. C'est pas toujours facile, mais il y en a qui le savent déjà, que le temps des Fêtes, ça se passe dans un foyer de groupe. Ils sont tellement résilients.»

Valérie Lebeuf

