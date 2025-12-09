Risques des aliments ultra-transformés

Une nouvelle étude publiée dans Nature Microbiology a identifié plus de 150 produits chimiques nocifs pour le microbiote intestinal.

Il y a une forte suspicion que l'alimentation ultra-transformée et ses additifs (conservateurs, colorants) déséquilibrent durablement le microbiote.

Ce déséquilibre est connu pour être lié à plusieurs maladies, dont la maladie de Crohn et certains cancers.

Le gastroentérologue Michael Bensoussan rappelle que l'on possède environ trois livres de bactéries dans notre tube digestif et que ce système complexe commande des fonctions immunitaires cruciales.

Le meilleur conseil demeure la prévention: choisir des produits frais et bio et les cuisiner soi-même.

Écoutez le Dr Bensoussan, qui est aussi auteur du livre Les gastronautes: à la conquête de l’intestin, au micro de Marie-Eve Tremblay.