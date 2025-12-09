André Robitaille se souvient

Béatrice Picard, figure marquante de la culture québécoise, est décédée à l’âge de 96 ans, laissant derrière elle une carrière bien remplie de sept décennies.
Écoutez André Robitaille, animateur et comédien, se confier à Marie-Eve Tremblay, mardi, à Radio textos.
Il évoque son grand talent et se souvient de la collaboration lors du documentaire Les petits bonheurs de Béatrice qu'il a réalisé et qui a été diffusé en 2022.
«C'est une femme qui avait un dynamisme extraordinaire. Elle était super attachante, avec son grand talent d'actrice aussi. C'est son dynamisme dans une loge, sur scène, en tournage. C'est ça qui me revient aujourd'hui. C'est un paradoxe de savoir qu'elle s'éteint alors qu'elle avait une vitalité exceptionnelle.»