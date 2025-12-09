André Robitaille se souvient

Béatrice Picard, figure marquante de la culture québécoise, est décédée à l’âge de 96 ans, laissant derrière elle une carrière bien remplie de sept décennies.

Écoutez André Robitaille, animateur et comédien, se confier à Marie-Eve Tremblay, mardi, à Radio textos.

Il évoque son grand talent et se souvient de la collaboration lors du documentaire Les petits bonheurs de Béatrice qu'il a réalisé et qui a été diffusé en 2022.