 Aller au contenu
Arts et spectacles
André Robitaille se souvient

«Béatrice Picard, c'est la vitalité, la force, la jeunesse éternelle»

par 98.5

0:00
4:35

Entendu dans

Radio textos

le 9 décembre 2025 12:00

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Béatrice Picard, c'est la vitalité, la force, la jeunesse éternelle»
Béatrice Picard / Photo: Les petits bonheurs de Béatrice / Tou.TV / Radio-Canada

Béatrice Picard, figure marquante de la culture québécoise, est décédée à l’âge de 96 ans, laissant derrière elle une carrière bien remplie de sept décennies.

Écoutez André Robitaille, animateur et comédien, se confier à Marie-Eve Tremblay, mardi, à Radio textos.

Il évoque son grand talent et se souvient de la collaboration lors du documentaire Les petits bonheurs de Béatrice qu'il a réalisé et qui a été diffusé en 2022.

«C'est une femme qui avait un dynamisme extraordinaire. Elle était super attachante, avec son grand talent d'actrice aussi. C'est son dynamisme dans une loge, sur scène, en tournage. C'est ça qui me revient aujourd'hui. C'est un paradoxe de savoir qu'elle s'éteint alors qu'elle avait une vitalité exceptionnelle.»

André Robitaille

Vous aimerez aussi

De Montréal à Paris: un photographe franco-québécois fait sensation
Lagacé le matin
De Montréal à Paris: un photographe franco-québécois fait sensation
0:00
3:07
Décès de Béatrice Picard: «Quelle femme exceptionnelle!» -Danielle Ouimet
La commission
Décès de Béatrice Picard: «Quelle femme exceptionnelle!» -Danielle Ouimet
0:00
13:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Microbiome: 150 substances chimiques menacent votre santé intestinale
Rattrapage
Risques des aliments ultra-transformés
Microbiome: 150 substances chimiques menacent votre santé intestinale
Épier son partenaire en ligne: quand la curiosité mène au doute dans le couple
Rattrapage
Réseaux sociaux
Épier son partenaire en ligne: quand la curiosité mène au doute dans le couple
Est-ce que les données du marché immobilier ont une influence sur vous?
Rattrapage
Vente et achat
Est-ce que les données du marché immobilier ont une influence sur vous?
Prenez-vous le risque de rouler avec des pneus trop usés?
Rattrapage
Au moins un automobiliste sur quatre le fait
Prenez-vous le risque de rouler avec des pneus trop usés?
Est-ce que toute condition médicale mérite un traitement?
Rattrapage
Sujet tabou
Est-ce que toute condition médicale mérite un traitement?
«Des théories du complot qui ne sont plus si éloignées de la réalité militaire»
Rattrapage
Armes psychotroniques
«Des théories du complot qui ne sont plus si éloignées de la réalité militaire»
Conflit de travail chez Air Transat: quoi faire si vous avez un voyage de prévu?
Rattrapage
Des vols annulés dès lundi
Conflit de travail chez Air Transat: quoi faire si vous avez un voyage de prévu?
Est-ce que les immeubles religieux devraient être taxés?
Rattrapage
Les municipalités perdent des millions de dollars
Est-ce que les immeubles religieux devraient être taxés?
L'urgence de créer un registre national des implants mammaires
Rattrapage
Risques sous-estimés sur la santé des femmes
L'urgence de créer un registre national des implants mammaires
Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
Rattrapage
Séparation
Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
Les hommes se doivent-ils d'intervenir en cas d'urgence?
Rattrapage
Pression du superhéros
Les hommes se doivent-ils d'intervenir en cas d'urgence?
Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
Rattrapage
Séparation
Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
Est-ce qu'enquêter soi-même est une bonne idée?
Rattrapage
Vol d'identité
Est-ce qu'enquêter soi-même est une bonne idée?
«Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode» -Michel Barrette
Rattrapage
Toujours populaire après 43 ans de carrière
«Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode» -Michel Barrette