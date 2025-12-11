Militants qui souhaitent le départ de Rodriguez

La crise au sein du Parti libéral du Québec se poursuit alors que la formation politique fera l'objet d'une enquête de l'UPAC. Le chef Pablo Rodriguez devrait-il rester en poste?

Écoutez André Pratte, ancien président de la commission politique du PLQ et ancien coprésident du comité sur la relance du PLQ, se pencher sur la question, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.