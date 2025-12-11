 Aller au contenu
Politique provinciale
Militants qui souhaitent le départ de Rodriguez

«Laver son linge sale en public n'est pas une façon de régler l'inquiétude»

par 98.5

0:00
8:45

Entendu dans

La commission

le 11 décembre 2025 13:22

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Laver son linge sale en public n'est pas une façon de régler l'inquiétude»
André Pratte / La Presse Canadienne

La crise au sein du Parti libéral du Québec se poursuit alors que la formation politique fera l'objet d'une enquête de l'UPAC. Le chef Pablo Rodriguez devrait-il rester en poste?

Écoutez André Pratte, ancien président de la commission politique du PLQ et ancien coprésident du comité sur la relance du PLQ, se pencher sur la question, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Je comprends que la perception, en politique, c'est extrêmement important. Mais on n'est pas obligé de tout décider ça aujourd'hui. Le dommage fait à l'image du Parti libéral, il faut voir combien de temps ça va durer et ce que les sondages vont montrer. De prendre des décisions précipitées sous le coup de l'émotion, je n'accroche pas du tout. Les militants libéraux sont inquiets, ils sont préoccupés par ce qu'ils voient. Mais je ne pense pas que de laver son linge sale en public, c'est une façon de régler l'inquiétude.»

André Pratte

