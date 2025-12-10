L'Australie a récemment fait un pas audacieux en interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans, soulevant immédiatement la question: une telle mesure devrait-elle être appliquée ici au Québec?

L'homme d'affaires Nicolas Duvernois, parent de trois jeunes enfants, se dit ravi que le sujet soit abordé, y voyant un premier bon pas pour «faire le ménage» face à la surutilisation des plateformes numériques.

En effet, les chiffres australiens sont alarmants : 96% des enfants de 10 à 15 ans utilisent les réseaux sociaux, et 7 sur 10 ont été exposés à des contenus violents ou misogynes. De plus, un enfant sur sept a été approché à des fins sexuelles.

