L'animatrice Marie-Eve Tremblay reçoit l’animatrice et comédienne Mélanie Maynard à l'occasion de sa grande entrevue du jeudi.
Elle revient sur ses deux séparations, son enfance avec sept frères et soeurs, et son parcours.
Écoutez l'intégralité de cette longue discussion, jeudi, à l'émission Radio Textos.
«Je suis le petit accident qu'on n'attendait plus. Je suis le petit enfant de trop. J'ai eu une belle enfance, un peu complexe. J'ai trouvé ça difficile, moi, être un enfant. J'avais très hâte d'accéder à l'âge adulte parce que j'étais la petite dernière. J'étais à la traîne un peu. Je me suis toujours sentie un peu en décalage.»