L'animatrice Marie-Eve Tremblay reçoit l’animatrice et comédienne Mélanie Maynard à l'occasion de sa grande entrevue du jeudi.

Elle revient sur ses deux séparations, son enfance avec sept frères et soeurs, et son parcours.

Écoutez l'intégralité de cette longue discussion, jeudi, à l'émission Radio Textos.