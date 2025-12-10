Enquête de l'UPAC sur le PLQ

L'Unité permanente anti-corruption (UPAC) a officiellement ouvert une enquête criminelle visant le Parti libéral du Québec (PLQ). Karl Blackburn, candidat à la dernière course au leadership du parti et ancien député, croit que Pablo Rodriguez doit réfléchir.

Bien qu'il ait voulu sincèrement devenir chef du PLQ, Karl Blackburn a affirmé qu'il n'est «pas en mode chefferie» et respecte l'autorité de Pablo Rodriguez et de l'exécutif actuel. Il a insisté sur le fait que la bonne chose à faire était de se mobiliser autour de l'organisation et du programme.

Écoutez Karl Blackburn, candidat à la dernière course à la direction du PLQ, commenter les derniers développements concernant l'enquête de l'UPAC, au micro de Philippe Cantin.