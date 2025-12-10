Enquête de l'UPAC sur le PLQ

L'Unité permanente anti-corruption (UPAC) a officiellement ouvert une enquête criminelle visant le Parti libéral du Québec (PLQ). Karl Blackburn, candidat à la dernière course au leadership du parti et ancien député, croit que Pablo Rodriguez doit réfléchir.
Bien qu'il ait voulu sincèrement devenir chef du PLQ, Karl Blackburn a affirmé qu'il n'est «pas en mode chefferie» et respecte l'autorité de Pablo Rodriguez et de l'exécutif actuel. Il a insisté sur le fait que la bonne chose à faire était de se mobiliser autour de l'organisation et du programme.
Écoutez Karl Blackburn, candidat à la dernière course à la direction du PLQ, commenter les derniers développements concernant l'enquête de l'UPAC, au micro de Philippe Cantin.
«Ce ne sont pas des bonnes nouvelles encore une fois comme je l'ai mentionné depuis le début de cette saga, depuis plusieurs semaines, à chaque jour, on apprend, on est affecté par des nouvelles qui, malheureusement, font un tort important au Parti libéral du Québec et aux militants.»