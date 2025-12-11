L'histoire d'Adèle à la DPJ

Chaque année avant Noël, la journaliste Valérie Lebeuf se rend à la DPJ pour observer le quotidien des jeunes qui s'y trouvent.
Écoutez la journaliste présenter, jeudi, au micro de Patrick Lagacé, son entretien avec Adèle, une adolescente de 15 ans.
«Elle a décidé de dénoncer elle-même la situation qu'elle vivait à la maison alors qu'elle n'avait que 12 ans. Donc, elle vivait avec un père violent. Elle a vécu essentiellement avec son père et ses quatre frères et sœurs. Ses parents se sont séparés alors qu'elle n'avait que 2 ans. C'est son père qui a obtenu la garde exclusive des enfants. Il y a eu beaucoup d'aliénation parentale. Le père faisait tout pour dénigrer la mère et l'empêcher de voir ses enfants.»