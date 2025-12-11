 Aller au contenu
Société
L'histoire d'Adèle à la DPJ

«Elle a dénoncé elle-même la situation qu'elle vivait à la maison»

par 98.5

0:00
7:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 décembre 2025 09:40

Avec

Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Elle a dénoncé elle-même la situation qu'elle vivait à la maison»
Valérie Lebeuf / Cogeco Média

Chaque année avant Noël, la journaliste Valérie Lebeuf se rend à la DPJ pour observer le quotidien des jeunes qui s'y trouvent. 

Écoutez la journaliste présenter, jeudi, au micro de Patrick Lagacé, son entretien avec Adèle, une adolescente de 15 ans.

«Elle a décidé de dénoncer elle-même la situation qu'elle vivait à la maison alors qu'elle n'avait que 12 ans. Donc, elle vivait avec un père violent. Elle a vécu essentiellement avec son père et ses quatre frères et sœurs. Ses parents se sont séparés alors qu'elle n'avait que 2 ans. C'est son père qui a obtenu la garde exclusive des enfants. Il y a eu beaucoup d'aliénation parentale. Le père faisait tout pour dénigrer la mère et l'empêcher de voir ses enfants.»

Valerie Lebeuf

Vous aimerez aussi

Spécial «Noël» | L'énigme du jeudi 11 décembre
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du jeudi 11 décembre
0:00
1:23
Devrait-on se faire vacciner contre la grippe même si l'efficacité est modérée?
Le Québec maintenant
Devrait-on se faire vacciner contre la grippe même si l'efficacité est modérée?
0:00
6:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les secrets de Ricardo pour un Noël sans stress
Rattrapage
Trucs et astuces
Les secrets de Ricardo pour un Noël sans stress
L'institution du couple moderne serait-elle en voie d'extinction?
Rattrapage
Hétéro-pessimisme
L'institution du couple moderne serait-elle en voie d'extinction?
Entente avec la FMOQ: le gros pari politique de la CAQ avant Noël
Rattrapage
Loi 2
Entente avec la FMOQ: le gros pari politique de la CAQ avant Noël
Hockey féminin: «C'est toujours plein et il y a plus de bruit à chaque match!»
Rattrapage
Début de saison de la Victoire
Hockey féminin: «C'est toujours plein et il y a plus de bruit à chaque match!»
Quels sont les ouvrages les plus empruntés de l'année à la BANQ?
Rattrapage
Chronique culturelle
Quels sont les ouvrages les plus empruntés de l'année à la BANQ?
La CSN s'adresse à la génération Z sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Syndicat
La CSN s'adresse à la génération Z sur les réseaux sociaux
Une femme âgée retrouvée sans vie dans la neige
Rattrapage
Tragédie à Longueuil
Une femme âgée retrouvée sans vie dans la neige
Donald Trump et vos réseaux sociaux
Rattrapage
Réseaux sociaux sous surveillance
Donald Trump et vos réseaux sociaux
Baisse des fusillades, mais une inquiétante montée de la violence chez les ados
Rattrapage
Criminalité à Montréal
Baisse des fusillades, mais une inquiétante montée de la violence chez les ados
Loi 2: la FMOQ et le gouvernement sont parvenus à une entente de principe
Rattrapage
Mode de rémunération des médecins
Loi 2: la FMOQ et le gouvernement sont parvenus à une entente de principe
«Ces gens-là ont accumulé des années de travail et on change les règles»
Rattrapage
Critique du maire envers la fin du PEQ
«Ces gens-là ont accumulé des années de travail et on change les règles»
Ce qui change pour les Hells, les manifs et les victimes
Rattrapage
Projet de loi 13
Ce qui change pour les Hells, les manifs et les victimes
«C'est la goutte qui fait déborder le vase, il faut passer à un autre appel»
Rattrapage
Enquête de l'UPAC sur le PLQ
«C'est la goutte qui fait déborder le vase, il faut passer à un autre appel»
«L'économie canadienne est résiliente malgré la guerre commerciale»
Rattrapage
La Banque du Canada maintient son taux directeur
«L'économie canadienne est résiliente malgré la guerre commerciale»