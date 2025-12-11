C'est la question que soulève un éditorial du Courrier International, qui met en lumière une tendance mondiale baptisée «hétéro-pessimisme» ou «hétéro-fatalisme».

Le chroniqueur Luc Ferrandez constate que la tendance est alarmante: il y a 100 millions de couples de moins qu'en 2017 dans le monde entier, avec des baisses notables dans 26 des 30 pays étudiés.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder l'étiolement du couple moderne, au micro de Patrick Lagacé.