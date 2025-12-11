 Aller au contenu
Société
Hétéro-pessimisme

L'institution du couple moderne serait-elle en voie d'extinction?

par 98.5

0:00
7:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 décembre 2025 09:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
L'institution du couple moderne serait-elle en voie d'extinction?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

C'est la question que soulève un éditorial du Courrier International, qui met en lumière une tendance mondiale baptisée «hétéro-pessimisme» ou «hétéro-fatalisme».

Le chroniqueur Luc Ferrandez constate que la tendance est alarmante: il y a 100 millions de couples de moins qu'en 2017 dans le monde entier, avec des baisses notables dans 26 des 30 pays étudiés.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder l'étiolement du couple moderne, au micro de Patrick Lagacé.

«Si l'économie n'a plus besoin du couple, il va sans dire, on va s'en débarrasser. Le couple, ça sert quand tu es capable d'avoir une maison, des enfants, que tu es capable d'envoyer dans une école à des coûts pas trop élevés, puis ils vont pouvoir se trouver un travail, puis pouvoir servir à l'économie. Il n'y en a plus de ça.»

Luc Ferrandez

