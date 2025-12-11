Tragédie à Longueuil

Une femme âgée de 84 ans a été retrouvée sans vie dans la neige, à Longueuil.

Bénédicte Lebel rapporte que la victime, retrouvée peu vêtue par un déneigeur aux alentours de 3 h 15 sur la rue Labonté, n'a malheureusement pas pu être réanimée.

Ce drame met en lumière la vulnérabilité des personnes âgées, surtout celles qui nécessitent une supervision familiale.

La dame habitait en résidence familiale et disposait même, semble-t-il, d'un système de surveillance qu'elle aurait réussi à contourner pour se retrouver seule à l'extérieur.

