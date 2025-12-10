Enquête sur le Parti libéral du Québec

Journée chargée à l'Assemblée nationale avec la confirmation de l'UPAC (l'unité permanente anticorruption) qu'une enquête est officiellement en cours auprès du Parti libéral du Québec.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés