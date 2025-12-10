Enquête sur le Parti libéral du Québec

Journée chargée à l'Assemblée nationale avec la confirmation de l'UPAC (l'unité permanente anticorruption) qu'une enquête est officiellement en cours auprès du Parti libéral du Québec.
Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- François Legault confirme rester en poste pour les prochaines élections;
- Quels sont les aspects analysés par l'UPAC?
- Malgré la pression, Pablo Rodriguez refuse de démissionner;
- L'UPAC n'a pas la réputation de faire des enquêtes rapides;
- Le Parti libéral envisage différents scénarios de succession en cas de départ de ce dernier, incluant une course à la chefferie accélérée.