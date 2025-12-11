À l'approche du temps des Fêtes, il est temps de se préparer. L'expert culinaire Ricardo partage ses meilleurs trucs et astuces pour un réveillon de Noël sans stress.

Pour faciliter la logistique et éviter le stress, il faut absolument maximiser l'espace. Son premier conseil: arrêter de faire des tourtières rondes. En utilisant des plats carrés ou à lasagne, on évite la perte d'espace dans le four.

Une autre astuce est d'utiliser des appareils d'appoint comme le Air Fryer pour réchauffer les bouchées et les légumes rôtis, libérant ainsi le four et les ronds de cuisinière.

Écoutez Ricardo offrir ses meilleurs concepts pour préparer les plats du temps des Fêtes, au micro de Patrick Lagacé.

Mais au-delà des recettes, Ricardo rappelle que Noël doit être un moment de transmission et de partage, non d'angoisse. Il insiste sur l'importance d'accommoder les invités, y compris ceux ayant des allergies, car «il y a un bonheur à s'adapter à l'autre».