Le gouvernement du Québec serait sur le point de sceller une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) avant Noël.

Le fond de l'entente, même s'il n'est pas encore connu, devrait reposer sur des incitatifs financiers plutôt que sur la pénalisation, rappelant l'approche de l'ancienne ministre Danielle McCann.

Toutefois, l'inquiétude demeure chez les patients, car plusieurs cliniques GMF menacent de fermer au 1er avril.

