Criminalité à Montréal

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, dresse le bilan de la criminalité sur le territoire montréalais en cette fin d'année 2025.

M. Dagher partage des données encourageantes concernant la baisse des décharges d'armes à feu, une diminution d'au moins 40% sur les trois dernières années.

Malgré cette amélioration sur le front des armes à feu, il exprime une vive préoccupation concernant l'augmentation des crimes impliquant des armes blanches et encore plus alarmant, l'implication croissante de très jeunes adolescents dans des activités criminelles.

Écoutez Fady Dagher, directeur du Service de police de la Ville de Montréal, dresser son bilan de fin d'année, au micro de Patrick Lagacé.