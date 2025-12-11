Enquête de l'UPAC sur le PLQ

La pression monte au Parti Libéral du Québec (PLQ) depuis l’annonce du déclenchement d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC),

Un premier poids lourd du parti, Jean D'Amour, ancien président du parti et ancien ministre délégué, réclame le départ de Pablo Rodriguez.

Écoutez-le discuter en discuter jeudi au micro de Patrick Lagacé.