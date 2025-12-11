Début de saison de la Victoire

 Aller au contenu
Hockey féminin: «C'est toujours plein et il y a plus de bruit à chaque match!»

le 11 décembre 2025

Hockey féminin: «C'est toujours plein et il y a plus de bruit à chaque match!»
Après quelques matchs de joués, la Victoire de Montréal semble connaître un bon début de saison dans la LPHF. / Peter McCabe / La Presse canadienne

Après quelques matchs de joués, la Victoire de Montréal semble connaître un bon début de saison dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). 

Écoutez Alexandra Labelle, joueuse de la Victoire de Montréal, en discuter jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

«Je pense que dans les prochaines semaines, ça va super bien aller. Surtout à la maison particulièrement. On a deux victoires sur deux matchs à la maison. Le hockey féminin, ça continue de se développer et je ne suis pas surprise. Particulièrement à Montréal, on a les meilleurs fans. C'est toujours plein. Il y a toujours de plus en plus de bruit à chaque match. C'était spécial.»

Alexandra Labelle

