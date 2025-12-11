Projet de loi 13

Le ministre de la Sécurité publique a dévoilé un nouveau projet de loi ambitieux visant à frapper sur trois fronts majeurs : le crime organisé, les manifestations et la protection des victimes. Ian Lafrenière a donné des précisions sur les mesures qui suscitent le plus de discussions.

Bien que l'idée d'un registre public circule depuis longtemps, il assure que cette version est «très ciblée» pour éviter les dérives observées ailleurs, comme à New York. Ce registre ne concernera que les délinquants sexuels à risque élevé de récidive qui ont terminé leur sentence.

Écoutez le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, fait le point sur son projet de loi, au micro de Patrick Lagacé.