 Aller au contenu
Justice et faits divers
Projet de loi 13

Ce qui change pour les Hells, les manifs et les victimes

par 98.5

0:00
9:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 décembre 2025 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ce qui change pour les Hells, les manifs et les victimes
Le ministre de la Sécurité publique a dévoilé un nouveau projet de loi ambitieux. / PC / Jacques Boissinot

Le ministre de la Sécurité publique a dévoilé un nouveau projet de loi ambitieux visant à frapper sur trois fronts majeurs : le crime organisé, les manifestations et la protection des victimes. Ian Lafrenière a donné des précisions sur les mesures qui suscitent le plus de discussions.

Bien que l'idée d'un registre public circule depuis longtemps, il assure que cette version est «très ciblée» pour éviter les dérives observées ailleurs, comme à New York. Ce registre ne concernera que les délinquants sexuels à risque élevé de récidive qui ont terminé leur sentence.

Écoutez le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, fait le point sur son projet de loi, au micro de Patrick Lagacé.

«Ça va être des délinquants sexuels, c'est vrai, mais à risque élevé de récidive. Ça, c'est des gens qui ont terminé leur sentence. Donc, l'État ne peut rien contre eux. C'est le dernier filet de sécurité qu'on peut se donner. Et ce serait environ une centaine de cas par année qui seraient soumis à un comité de cinq personnes, qui évaluerait avec des conditions bien strictes qui devraient se retrouver sur le registre.»

Ian Lafrenière

Vous aimerez aussi

Des paniers de Noël détruits dans un incendie à Chertsey
La commission
Des paniers de Noël détruits dans un incendie à Chertsey
0:00
4:30
Une femme âgée retrouvée sans vie dans la neige
Lagacé le matin
Une femme âgée retrouvée sans vie dans la neige
0:00
1:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Quels sont les ouvrages les plus empruntés de l'année à la BANQ?
Rattrapage
Chronique culturelle
Quels sont les ouvrages les plus empruntés de l'année à la BANQ?
La CSN s'adresse à la génération Z sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Syndicat
La CSN s'adresse à la génération Z sur les réseaux sociaux
Une femme âgée retrouvée sans vie dans la neige
Rattrapage
Tragédie à Longueuil
Une femme âgée retrouvée sans vie dans la neige
Donald Trump et vos réseaux sociaux
Rattrapage
Réseaux sociaux sous surveillance
Donald Trump et vos réseaux sociaux
Baisse des fusillades, mais une inquiétante montée de la violence chez les ados
Rattrapage
Criminalité à Montréal
Baisse des fusillades, mais une inquiétante montée de la violence chez les ados
Loi 2: la FMOQ et le gouvernement sont parvenus à une entente de principe
Rattrapage
Mode de rémunération des médecins
Loi 2: la FMOQ et le gouvernement sont parvenus à une entente de principe
«Ces gens-là ont accumulé des années de travail et on change les règles»
Rattrapage
Critique du maire envers la fin du PEQ
«Ces gens-là ont accumulé des années de travail et on change les règles»
«C'est la goutte qui fait déborder le vase, il faut passer à un autre appel»
Rattrapage
Enquête de l'UPAC sur le PLQ
«C'est la goutte qui fait déborder le vase, il faut passer à un autre appel»
«L'économie canadienne est résiliente malgré la guerre commerciale»
Rattrapage
La Banque du Canada maintient son taux directeur
«L'économie canadienne est résiliente malgré la guerre commerciale»
«Il n'y a rien qui milite en faveur de son maintien en poste»
Rattrapage
Quel avenir pour Pablo Rodriguez?
«Il n'y a rien qui milite en faveur de son maintien en poste»
Les États-Unis veulent fouiller vos réseaux sociaux aux douanes
Rattrapage
Donald Trump
Les États-Unis veulent fouiller vos réseaux sociaux aux douanes
Spécial «Noël» | L'énigme du jeudi 11 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du jeudi 11 décembre
«Juste Xavier»: un film sur la transidentité et les tensions familiales à Noël
Rattrapage
Temps des Fêtes
«Juste Xavier»: un film sur la transidentité et les tensions familiales à Noël
«Pablo Rodriguez va passer une très, très mauvaise journée aujourd'hui»
Rattrapage
Crise au PLQ
«Pablo Rodriguez va passer une très, très mauvaise journée aujourd'hui»