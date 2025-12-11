La Confédération des syndicats nationaux (CSN) a lancé une campagne de recrutement pour le moins inattendue. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l'organisation a fait appel à Gaétan Châteauneuf, un ancien président, pour s'adresser aux jeunes travailleurs en utilisant le langage coloré de la génération Z.

Attendez-vous à entendre des expressions comme Red Flag (drapeau rouge), Ghosté (ignoré), Delulu (délirant/irréaliste), Slay (au top/étonné) et Cringe (ringard/étrange).

Écoutez Frédéric Labelle faire le point sur une campagne de la CSN sur les réseaux sociaux, au micro de Patrick Lagacé.