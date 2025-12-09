 Aller au contenu
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025

Le Québec maintenant

le 9 décembre 2025 18:03

Philippe Cantin
À quelques heures d'une potentielle grève des pilotes chez Air Transat, contre toute attente, les compagnies aériennes résistent mieux que prévu à la guerre commerciale.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le compagnies aériennes ont de bonnes performances en raison des activités de fret aérien;
  • Parlant de marchandises, la Chine a enregistré un surplus commercial record de 1000 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2025, en dépit des tarifs de Trump, un bond de 7% par rapport à l’an passé;
  • Entrée de Walmart à la cote du NASDAQ.  Le géant du commerce de détail se définit de plus en plus comme une entreprise technologique.

