À quelques heures d'une potentielle grève des pilotes chez Air Transat, contre toute attente, les compagnies aériennes résistent mieux que prévu à la guerre commerciale.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le compagnies aériennes ont de bonnes performances en raison des activités de fret aérien;
- Parlant de marchandises, la Chine a enregistré un surplus commercial record de 1000 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2025, en dépit des tarifs de Trump, un bond de 7% par rapport à l’an passé;
- Entrée de Walmart à la cote du NASDAQ. Le géant du commerce de détail se définit de plus en plus comme une entreprise technologique.