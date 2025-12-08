Observations lors d'un séjour aux États-Unis

De retour de la Floride, Valérie Beaudoin rapporte des discussions polarisées avec des Américains.

Elle a été étonnée d'entendre plusieurs personnes parler du Canada comme du «51e État», certains y voyant une excellente idée.

Elle a également rencontré un chauffeur de taxi convaincu qu'il n'y aurait plus d'impôts aux États-Unis grâce à l'afflux d'argent généré par les politiques de Donald Trump.

Elle a aussi noté une certaine agressivité dans les discussions, ainsi qu'une diminution notable des conversations en français, signalant l'absence de Québécois...

Un commerçant a déploré avoir 20 % moins de profits, soulignant les difficultés économiques ressenties localement en conséquence de l'absence de voyageurs du Canada.

Écoutez la chronique américaine de Valérie Beaudoin, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.