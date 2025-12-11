Temps des Fêtes

L'esprit des Fêtes est au cœur du nouveau film Juste Xavier. Ce long-métrage plonge dans les tensions familiales à l'approche de Noël, avec un sujet rarement exploré au Québec : la transidentité.

Le film met en vedette Xavier (interprété par l'acteur trans Alexis Comte), un avocat qui mène une double vie, hyper discret sur sa transition même au travail. Le hic? Il n'a pas vu sa famille depuis qu'il est passé de Julie à Xavier.

La pression de renouer avec les siens, notamment à la veille de Noël, est immense, d'autant plus que la dernière rencontre s'était mal terminée.

