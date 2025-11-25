 Aller au contenu
Cinéma
Un long métrage à roulettes

Le film «Furies»: La comédie du temps des fêtes

par 98.5

0:00
10:43

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 novembre 2025 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Mélanie Charbonneau, réalisatrice, et Gabrielle Côté, scénariste et actrice, présentent le film Furies, la première comédie sportive québécoise au féminin.

Le long-métrage porte sur la création d'une équipe féminine de roller derby, qui se donnera corps et âme pour dénoncer la diminution du temps de glace chez les femmes au hockey.

Comment les actrices se sont-ils préparées? Pourquoi parler du roller derby en particulier? Quels ont été les défis de tournage?

Écoutez Mélanie Charbonneau, réalisatrice, et Gabrielle Côté, scénariste et actrice, parler des coulisses du film, dans la chronique de Catherine Beauchamp, mardi.

«C'était vraiment spectaculaire. Le tournage de ce film-là était sportif. Puis aussi en préparation, dans le fond, toutes les séquences sportives, c'est comme des chorégraphies de danse. Avec notre coach de derby, on avait tout fait: les chorégraphies, on avait des doublures qui savaient les chorégraphies pour qu'on place nos caméras. Puis ensuite, les comédiennes venaient tourner les séquences.»

Mélanie Charbonneau, réalisatrice de «Furies»

