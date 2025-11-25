Un long métrage à roulettes

Mélanie Charbonneau, réalisatrice, et Gabrielle Côté, scénariste et actrice, présentent le film Furies, la première comédie sportive québécoise au féminin.

Le long-métrage porte sur la création d'une équipe féminine de roller derby, qui se donnera corps et âme pour dénoncer la diminution du temps de glace chez les femmes au hockey.

Comment les actrices se sont-ils préparées? Pourquoi parler du roller derby en particulier? Quels ont été les défis de tournage?

Écoutez Mélanie Charbonneau, réalisatrice, et Gabrielle Côté, scénariste et actrice, parler des coulisses du film, dans la chronique de Catherine Beauchamp, mardi.