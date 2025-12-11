 Aller au contenu
Politique provinciale
Crise au PLQ

«Pablo Rodriguez va passer une très, très mauvaise journée aujourd'hui»

par 98.5

0:00
19:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 décembre 2025 06:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Pablo Rodriguez va passer une très, très mauvaise journée aujourd'hui»
Le Parti libéral du Québec est ébranlé par l'enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Au sein du caucus, la pression monte sur Pablo Rodriguez. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le Parti libéral du Québec est ébranlé par l'enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Au sein du caucus, la pression monte sur Pablo Rodriguez.

Bien que l'intégrité de l'actuel chef ne soit pas directement mise en cause, la simple association des mots «UPAC» et «Parti libéral du Québec» crée un effet dévastateur.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé et des collaborateurs de l'émission, jeudi matin.

«Vous avez des militants libéraux, vous avez d'anciens ministres libéraux qui sortent et qui disent Pablo Rodriguez doit s'en aller.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Le ministre Ian Lafrenière souhaite créer un registre public des délinquants sexuels pour les cas graves, permettant de connaître le périmètre où ils résident;
  • L'autoroute 50 dans l'Ouest des Laurentides et l'Outaouais a été le théâtre d'un nouveau décès tragique;
  • La grève des employés d'entretien reprend sous la forme d'une grève des heures supplémentaires jusqu'au 11 janvier 2026.
  • Normand Dubé, surnommé le «pilote des stars», est devant la Commission des libérations conditionnelles. 
  • Les États-Unis envisagent d'imposer aux ressortissants de certains pays l'obligation de divulguer leur vie numérique, y compris leurs courriels et profils de réseaux sociaux pour entrer au pays;
  • Le Parti québécois propose d'instaurer une majorité numérique à 14 ans au Québec.

