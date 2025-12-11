Crise au PLQ

Le Parti libéral du Québec est ébranlé par l'enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Au sein du caucus, la pression monte sur Pablo Rodriguez.

Bien que l'intégrité de l'actuel chef ne soit pas directement mise en cause, la simple association des mots «UPAC» et «Parti libéral du Québec» crée un effet dévastateur.

