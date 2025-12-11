L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le projet de loi n° 109, qui vise à affirmer la souveraineté culturelle du Québec et à améliorer la découvrabilité des contenus francophones sur les plateformes étrangères.

Écoutez le ministre de la Culture et des Communications du Québec et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, aborder la pertinence de légiférer dans ces domaines.