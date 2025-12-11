 Aller au contenu
Politique provinciale
Découvrabilité des contenus francophones

L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité le projet de loi 109

L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité le projet de loi 109
Québec force les plateformes étrangères à améliorer la découvrabilité des contenus francophones. / ymgerman/AdobeStock

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le projet de loi n° 109, qui vise à affirmer la souveraineté culturelle du Québec et à améliorer la découvrabilité des contenus francophones sur les plateformes étrangères.

Écoutez le ministre de la Culture et des Communications du Québec et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, aborder la pertinence de légiférer dans ces domaines.

« Nous allons exiger des plateformes un minimum raisonnable – que nous allons établir par la suite – de contenu original francophone. Ensuite, nous leur disons: ce n'est pas tout d'en avoir, il faut être en mesure de le proposer. (...) Ce sont les principales parties, auxquelles on ajoute effectivement l'obligation, pour les fabricants de téléviseurs intelligents par exemple, d'installer quelques applications nationales. »

Mathieu Lacombe

