Les usagers du métro de Montréal ne devraient pas vivre d'impacts de la grève des employés d'entretien qui débute jeudi.

Par contre, ceux qui utilisent les autobus doivent se préparer à beaucoup d'incertitude, surtout en janvier, avec jusqu’à 265 bus manquants et 15 % des départs touchés.

Plus d'un millier de départs pourraient donc être annulés à la dernière minute, ce qui rendra difficile la planification des trajets.

Malgré la grève, les négociations se poursuivent, mais la STM envisage de réclamer l'arbitrage dans les prochains jours.

Écoutez Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), faire le point jeudi à La commission.