Sports
Hockey

Les Canadiens surprotègent-ils Jacob Fowler?

par 98.5

0:00
4:22

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 décembre 2025 05:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens surprotègent-ils Jacob Fowler?
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

La situation des Canadiens de Montréal devant le filet est au cœur des discussions après la défaite cinglante contre le Lightning. L'arrivée du nouveau gardien Jacob Fowler a suscité de l'espoir, mais le mystère plane quant à sa présence devant le filet jeudi soir à Pittsburgh.

Jean-Michel Bourque pose une question à 100$ : qui sera le gardien partant face aux Penguins?

Bien que le Tricolore ait rappelé Fowler, on a refusé mercredi de le rendre disponible aux médias, le surprotégeant.

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le point sur l'arrivée du nouveau gardien Jacob Fowler, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

Autres sujets abordés

  • La Série de la rivalité en hockey féminin entre le Canada et les États-Unis;
  • Le sort du descripteur Jacques Doucet pour le prix Ford C. Frick.

