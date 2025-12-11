La situation des Canadiens de Montréal devant le filet est au cœur des discussions après la défaite cinglante contre le Lightning. L'arrivée du nouveau gardien Jacob Fowler a suscité de l'espoir, mais le mystère plane quant à sa présence devant le filet jeudi soir à Pittsburgh.

Jean-Michel Bourque pose une question à 100$ : qui sera le gardien partant face aux Penguins?

Bien que le Tricolore ait rappelé Fowler, on a refusé mercredi de le rendre disponible aux médias, le surprotégeant.

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le point sur l'arrivée du nouveau gardien Jacob Fowler, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

