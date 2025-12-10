Temple de la renommée du baseball

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Fowler, Beck et Engstrom se sont entraînés avec les Canadiens, mercredi;
- Luc Brodeur-Jourdain quitte les Alouettes de Montréal;
- Le Supra de Montréal dévoile l'identité de ses trois premiers joueurs;
- Le CF Montréal a fait deux acquisitions, deux défenseurs;
- Les Orioles de Baltimore se paient Pete Alonso;
- Temple de la Renommée: Jacques Doucet ignoré encore une fois.