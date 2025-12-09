 Aller au contenu
Sports
La liste de 27 joueurs dévoilée

Équipe Canada Junior: un seul Québécois invité au camp d’entraînement

Lagacé le matin

le 9 décembre 2025 05:51

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Équipe Canada Junior: un seul Québécois invité au camp d’entraînement
Caleb Desnoyers, repêché par le Mammoth de l'Utah, est le seul Québécois invité au camp d'entraînement d'Équipe Canada Junior. / La Presse Canadienne

Équipe Canada Junior a dévoilé lundi la liste de 27 joueurs qui sont invités au camp d’entraînement en vue du Mondial junior disputé à Niagara Falls en Ontario du 12 au 22 décembre. 

Un constat s’impose: parmi les 27 joueurs, on ne retrouve qu’un seul Québécois, soit Caleb Desnoyers. Le joueur des Wildcats de Moncton dans la LHJMQ a été repêché par le Mammoth de l’Utah. 

Certains joueurs, comme Justin Carbonneau et Justin Poirier, ont été boudés par l’organisation. 

Que faut-il retenir de cette situation? Est-ce signe qu’il y a un problème de développement des joueurs de hockey au Québec?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé, mardi. 

«Malheureusement, ça suit un peu la tendance de ce qu’on voit dans la Ligue nationale de hockey. [...] L’an dernier, Samuel Montembeault était le seul joueur Québécois dans la formation des 4 nations et, quand tu regardes pour les Olympiques cette année, il n’y aura pas beaucoup de joueurs québécois…»

Jean-Michel Bourque

Soulignons qu’un espoir des Canadiens de Montréal, Michael Hage, a été invité au camp d’entraînement.

Autres sujets abordés

  • Le Tricolore reçoit la visite du Lightning de Tampa Bay mardi soir;
  • NFL: les Chargers de Los Angeles ont le dessus sur les Eagles de Philadelphie.

