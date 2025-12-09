La liste de 27 joueurs dévoilée

Équipe Canada Junior a dévoilé lundi la liste de 27 joueurs qui sont invités au camp d’entraînement en vue du Mondial junior disputé à Niagara Falls en Ontario du 12 au 22 décembre.

Un constat s’impose: parmi les 27 joueurs, on ne retrouve qu’un seul Québécois, soit Caleb Desnoyers. Le joueur des Wildcats de Moncton dans la LHJMQ a été repêché par le Mammoth de l’Utah.

Certains joueurs, comme Justin Carbonneau et Justin Poirier, ont été boudés par l’organisation.

Que faut-il retenir de cette situation? Est-ce signe qu’il y a un problème de développement des joueurs de hockey au Québec?

