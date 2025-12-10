Le rappel de Jacob Fowler

Les Canadiens de Montréal ont rappelé le gardien Jacob Fowler du Rocket de Laval, mardi soir. Ce qui ne serait vraisemblablement pas survenu si Samuel Montembeault et Jakub Dobes avaient été quelque peu performants.

Écoutez Dany Dubé, l'analyste des matchs des Canadiens chez Cogeco media au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«C'est une business d'émotions. Au moment où tu commences à remettre en question certaines choses que tu as évaluées au début de l'année, tu dis: là, il faut passer à l'autre étape, ça prend des solutions», note Dubé.