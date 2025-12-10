 Aller au contenu
Le rappel de Jacob Fowler

«Si je suis un directeur général, il faut que j'aide mon coach» -Dany Dubé

le 10 décembre 2025 19:02

Mario Langlois
Dany Dubé
Les Canadiens de Montréal ont rappelé le gardien Jacob Fowler du Rocket de Laval, mardi soir. Ce qui ne serait vraisemblablement pas survenu si Samuel Montembeault et Jakub Dobes avaient été quelque peu performants.

Écoutez Dany Dubé, l'analyste des matchs des Canadiens chez Cogeco media au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«C'est une business d'émotions. Au moment où tu commences à remettre en question certaines choses que tu as évaluées au début de l'année, tu dis: là, il faut passer à l'autre étape, ça prend des solutions», note Dubé.

«On a la situation du gardien, on peut en parler un peu, mais on ne peut pas en parler sans parler de l'entraîneur. J'essaie de marcher dans les souliers de l'entraîneur, puis je me dis, si je suis un directeur général, il faut que j'aide mon coach.»

Dany Dubé

Les autres sujets discutés

  • La situation des gardiens s'est déteriorée;
  • On devra prendre une décision avec Owen Beck;
  • Doit-on séparer Matheson et Dobson? «On a presque pas le choix».

