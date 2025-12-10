Le commentaire de Mario

Les Canadiens n'ont pas échangé de joueurs la saison dernière, lors de la date limite des échanges, et ils ont fini par se qualifier pour les séries.

En revanche, la direction des Canadiens a laissé partir certains de ces joueurs durant la saison morte, créant des trous à plusieurs endroits dont on mesure les séquelles actuellement.

Christian Dvorak et Joel Armia, pour les nommer, ont beaucoup de succès avec leurs équipes respectives. Au final, les Canadiens ont rajeuni l'équipe.