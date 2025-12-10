 Aller au contenu
Hockey
Le commentaire de Mario

«Est-ce que tu en demandes trop à une équipe qui ne peut te le donner?»

par 98.5 Sports

le 10 décembre 2025 20:06

Mario Langlois
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Les Canadiens n'ont pas échangé de joueurs la saison dernière, lors de la date limite des échanges, et ils ont fini par se qualifier pour les séries.

En revanche, la direction des Canadiens a laissé partir certains de ces joueurs durant la saison morte, créant des trous à plusieurs endroits dont on mesure les séquelles actuellement.

Christian Dvorak et Joel Armia, pour les nommer, ont beaucoup de succès avec leurs équipes respectives. Au final, les Canadiens ont rajeuni l'équipe.

«Ils sont trop jeunes, parce qu'ils l'ont décidé d'être trop jeunes. Mais en gardant les standards d'une équipe très jeune qui a perdu beaucoup de morceaux de l'écorce qui les emballait, qui les enveloppait, qui faisait d'eux une équipe plus coriace... Est-ce que tu en demandes trop à une équipe qui n'est pas capable de te le donner? C'est vraiment la question que je me pose et on verra la suite.»

