Hockey
Bilan du match contre les Blues de St-Louis

Leçon de défaite: «Si tu échappes le rythme du match, tu vas payer le prix»

par 98.5

0:00
15:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 décembre 2025 20:39

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

A la veille d'un match important des Canadiens de Montréal contre le Lighting de Tampa Bay, mardi soir au Centre Bell, l'analyse de la performance de la veille du CH contre les Blues de St-Louis se poursuit.  

Dany Dubé estime que les Blues étaient plus engagés en 2e période et ont profité du relâchement du CH pour marquer deux buts en 39 secondes. 

Il souligne que le Canadien a accordé 45 buts sans riposte cette saison, ce qui témoigne d'une mauvaise gestion de la rondelle.

Le trio de Jake Evans est pénalisé par un manque de profondeur, forçant les joueurs défensifs à «forcer le jeu» et à se dénaturer. 

Que pense-t-il de la situation des gardiens du Tricolore? 

Les troupes de Martin St-Louis peuvent-ils rebondir contre les meneurs de la division Atlantique, mardi soir?

Écoutez Dany Dubé, analyste des Canadiens de Montréal à Cogeco Média, lundi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

«Le Canadien manque de profondeur. Soyons honnête, là. C'est un constat qui est un peu brutal, mais c'est la réalité. Les bons joueurs sont très, très bons, mais l'écart entre les bons puis le reste du groupe est trop et trop important.»

Dany Dubé

