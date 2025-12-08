Les Canadiens ont-ils assez bien joué pour gagner?

En billet d'entrée lundi soir, Mario Langlois revient sur la défaite du Canadien contre les Blues de Saint-Louis, réfutant la ligne du parti selon laquelle le CH aurait «assez bien joué pour gagner».

Il a plutôt vu une équipe sans émotion ni engagement, illustré par des statistiques comme 34 contre 14 mises en échec en faveur des Blues.

Malgré cela, le Canadien est «dans le mix» de la division Atlantique.

Côté gardiens, Jakub Dobes a pris le départ dans huit des dix derniers matchs, sa fiche prouvant qu'il est en tendance favorable.

Les espoirs de renfort sont minces, avec des retours de Kirby Dach et Kaiden Guhle prévus en janvier et après les Jeux olympiques, respectivement.

L'équipe devrait-elle faire une autre acquisition en cours de saison, comme elle l'a fait l'an dernier?

