Au camp d’Équipe Canada junior

Le camp d'Équipe Canada Junior n'a invité que 27 joueurs, laissant de côté 10 choix de première ronde des deux dernières années, dont le Québécois Justin Carbonneau.

Ce dernier, un marqueur de buts, aurait été écarté possiblement en raison de doutes sur son éthique de travail.

Caleb Desnoyers, qui a une fiche de 18 points en 9 matchs, est en très bonne position pour faire l'équipe.

Il est comparé à Patrice Bergeron pour sa capacité à jouer dans les deux sens de la patinoire.

Du côté du Rocket de Laval, l'équipe est en première place. A-t-elle sa place parmi l'élite de la ligue américaine?

