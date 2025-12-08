Après un opération au poignet

Caleb Desnoyers, le meilleur joueur de la LHJMQ l'an passé et repêché par le Mammouth de la LNH, est «très heureux» d'être invité au camp d'Équipe Canada, malgré un début de saison ralenti par deux blessures aux poignets.

Il voit cette pause forcée comme un «mal pour un bien», lui ayant permis de se reposer et de revenir «débordé d'énergie».

L'objectif principal du joueur avec les Wildcats de Moncton est d'aller chercher la Coupe Memorial, en s'appuyant sur l'excellente culture créée par l'équipe.

Il apprécie l'encadrement de l'organisation du Mammouth, qui, malgré la distance, a veillé sur sa santé en collaboration avec l'équipe de Moncton.

Écoutez Caleb Desnoyers, joueur des Wildcasts de Moncton et espoir du Mammoth de l'Utah, lundi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.