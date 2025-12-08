Premier choix au repêchage de la LNH en 2022

Le capitaine des Canucks de Vancouver, Quinn Hugues, serait sur le marché des transactions en ce moment...

Quelles sont les chances que la direction de l'équipe réussisse à gagner de la valeur avec un tel échange?

Mathias Brunet fait part son point de vue à ce sujet aux Amateurs de sports.

Mario Langlois lui demande son avis au sujet de l'ailier Juraj Slafkovsky, que le journaliste avait qualifié de «centre dans l'âme».

Le Canadien a-t-il bien fait de le prendre au premier choix au repêchage de 2022?

Écoutez Mathias Brunet, journaliste sportif à La Presse, lundi, au micro de Mario Langlois.