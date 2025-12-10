 Aller au contenu
Hockey
Des problèmes à plusieurs niveaux

«Les défauts des Canadiens, on ne les voyait pas trop au mois d'octobre»

par 98.5

0:00
7:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 décembre 2025 09:23

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Les défauts des Canadiens, on ne les voyait pas trop au mois d'octobre»
Martin McGuire / Cogeco Média

Rien ne va plus devant le filet des Canadiens de Montréal.

Après la dégelée subie aux mains du Lightning - devant les partisans réunis au Centre Bell -, l'équipe a procédé au rappel de trois joueurs, dont le gardien espoir Jacob Fowler.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Martin McGuire, commenter la situation.

«Les Canadiens, c'est une équipe très jeune, la plus jeune de la Ligue nationale, qui a pas mal de défauts. Les défauts, on ne les voyait pas trop au mois d'octobre. Mais là, plus ça avance dans la saison et plus on les voit.»

Martin McGuire

