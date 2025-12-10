Des problèmes à plusieurs niveaux

Rien ne va plus devant le filet des Canadiens de Montréal.
Après la dégelée subie aux mains du Lightning - devant les partisans réunis au Centre Bell -, l'équipe a procédé au rappel de trois joueurs, dont le gardien espoir Jacob Fowler.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Martin McGuire, commenter la situation.
«Les Canadiens, c'est une équipe très jeune, la plus jeune de la Ligue nationale, qui a pas mal de défauts. Les défauts, on ne les voyait pas trop au mois d'octobre. Mais là, plus ça avance dans la saison et plus on les voit.»