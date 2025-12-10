Des problèmes à plusieurs niveaux

Rien ne va plus devant le filet des Canadiens de Montréal.

Après la dégelée subie aux mains du Lightning - devant les partisans réunis au Centre Bell -, l'équipe a procédé au rappel de trois joueurs, dont le gardien espoir Jacob Fowler.

