Ross Anber, ancien entraîneur et cutman, sera intronisé au Panthéon international de la Boxe en juin 2026, devenant le cinquième Québécois à recevoir cet honneur.

Il est le premier entraîneur canadien intronisé de l'histoire.

L'annonce est survenue 45 ans jour pour jour après son premier combat professionnel, un fait qu'il juge incroyable.

Il cite la conquête du championnat du monde avec Otis Grant en 1997 en Angleterre comme l'aboutissement de son plus grand rêve, un moment qu'il considère comme le plus important de sa carrière.

