Fin de saison 2025 de Formule 1

La saison de Formule 1 s'est conclue avec la victoire de Max Verstappen au circuit Yas à Abu Dhabi, mais le sacre du Britannique Lando Norris au championnat du monde.

Norris a remporté le plus de courses des trois prétendants et a terminé seulement deux points devant Verstappen au classement cumulatif.

Alex Tagliani juge Norris méritant en raison de sa combativité et de sa remontée spectaculaire après avoir tiré de l'arrière de 105 points.

Il souligne que la meilleure performance de la saison est celle de Max Verstappen et Red Bull, qui ont joué en désavantage numérique contre deux pilotes McLaren.

