Broue, Lance et Compte, La petite vie...

C'est vendredi soir aux Amateurs de sports, l'heure de Ça sent la coupe est arrivée!

Cette semaine, l'invité de Mario Langlois et de Pierre Gervais est l'acteur et scénariste québécois bien connu pour plusieurs grands rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision: Marc Messier!

Il a discuté de sa carrière et de sa passion pour le hockey, racontant l'histoire de la pièce Broue, jouée pendant 38 ans.

Il a également évoqué la télésérie Lance et Compte, où il jouait le rôle marquant de Marc Gagnon, un rôle qui exigeait de l'authenticité et qu'il a préparé en fréquentant le milieu du hockey.

Écoutez le comédien et scénariste Marc Messier: l'invité de Mario Langlois et de Pierre Gervais à Ça sent la coupe, vendredi.

Autres sujets abordés: