 Aller au contenu
Sports
Broue, Lance et Compte, La petite vie...

Ça sent la coupe, avec Marc Messier!

par 98.5

0:00
1:25:36

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 décembre 2025 22:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Ça sent la coupe, avec Marc Messier!
Mario Langlois, Marc Messier et Pierre Gervais / Cogeco Média

C'est vendredi soir aux Amateurs de sports, l'heure de Ça sent la coupe est arrivée! 

Cette semaine, l'invité de Mario Langlois et de Pierre Gervais est l'acteur et scénariste québécois bien connu pour plusieurs grands rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision: Marc Messier! 

Il a discuté de sa carrière et de sa passion pour le hockey, racontant l'histoire de la pièce Broue, jouée pendant 38 ans.

Il a également évoqué la télésérie Lance et Compte, où il jouait le rôle marquant de Marc Gagnon, un rôle qui exigeait de l'authenticité et qu'il a préparé en fréquentant le milieu du hockey. 

Écoutez le comédien et scénariste Marc Messier: l'invité de Mario Langlois et de Pierre Gervais à Ça sent la coupe, vendredi.

Autres sujets abordés: 

  • Ses anecdotes avec des légendes comme Guy Lafleur; 
  • Le travail d'équipe dans les arts, surtout sur le plateau de La petite vie; 
  • La longévité et la popularité de la «dureté du mental»;
  • Des anecdotes avec les Nordiques; 
  • Ses pensées sur Paul St-Pierre Plamondon, la souveraineté et le milieu de la culture;
  • Le Canadien actuel, aimant le jeu de Nick Suzuki et la jeunesse de l'équipe.

«Le rôle de Marc Gagnon, c'était vraiment un rôle extraordinaire parce qu'il est un coach en fin de carrière. Puis il ne s'entendait pas avec son coach, puis ça allait mal dans son couple... Mais par contre, il sentait qu'il avait encore quelque chose à donner. Puis ça allait dans beaucoup de directions. Alors ça, c'était très plaisant à jouer.»

Marc Messier

Vous aimerez aussi

La FIFA «à genoux» devant Trump: le sport travesti par la politique
Le Québec maintenant
La FIFA «à genoux» devant Trump: le sport travesti par la politique
0:00
4:50
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
Bonsoir les sportifs
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
0:00
10:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Malgré le désavantage, Verstappen a connu sa «meilleure saison»
Rattrapage
Formule 1
Malgré le désavantage, Verstappen a connu sa «meilleure saison»
Le Canada hérite de la Suisse, du Qatar et possiblement de l'Italie
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Le Canada hérite de la Suisse, du Qatar et possiblement de l'Italie
Le duo Demidov-Kapanen s'impose avec 20 minutes de temps de glace
Rattrapage
Les Canadiens préparent leur match contre Toronto
Le duo Demidov-Kapanen s'impose avec 20 minutes de temps de glace
Système homme à homme: le Canadien a-t-il «les joueurs pour le jouer»?
Rattrapage
Premier trio
Système homme à homme: le Canadien a-t-il «les joueurs pour le jouer»?
Le système de Martin St-Louis: José Théodore critique le «man-to-man» rigide
Rattrapage
Droit au but
Le système de Martin St-Louis: José Théodore critique le «man-to-man» rigide
Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année
Rattrapage
Bilan Tennis Canada
Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année
Place au tirage au sort, vendredi
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Place au tirage au sort, vendredi
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
Rattrapage
Vague de blessures dans la LNH
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
«Dobes n'a que trois défaites en temps régulier» -Stéphane Waite
Rattrapage
Partant probable samedi?
«Dobes n'a que trois défaites en temps régulier» -Stéphane Waite
«Nate MacKinnon n'accepte jamais d'être le numéro 2» -Jean-Sébastien Giguère
Rattrapage
L'Avalanche du Colorado domine
«Nate MacKinnon n'accepte jamais d'être le numéro 2» -Jean-Sébastien Giguère
«Il n'y a pas de plan B» - Luc Tardif
Rattrapage
JO: et si l'aréna de hockey n'est pas prêt?
«Il n'y a pas de plan B» - Luc Tardif
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
Rattrapage
Taux d'efficacité en baisse et calendrier condessé
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
«Un beau cadeau de Noël» -Bruno Heppell
Rattrapage
Philpot demeure à long terme à Montréal
«Un beau cadeau de Noël» -Bruno Heppell
«Markov cochait toutes les cases» -Dany Dubé
Rattrapage
Un défenseur exceptionnel
«Markov cochait toutes les cases» -Dany Dubé