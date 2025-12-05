Broue, Lance et Compte, La petite vie...

C'est vendredi soir aux Amateurs de sports, l'heure de Ça sent la coupe est arrivée!
Cette semaine, l'invité de Mario Langlois et de Pierre Gervais est l'acteur et scénariste québécois bien connu pour plusieurs grands rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision: Marc Messier!
Il a discuté de sa carrière et de sa passion pour le hockey, racontant l'histoire de la pièce Broue, jouée pendant 38 ans.
Il a également évoqué la télésérie Lance et Compte, où il jouait le rôle marquant de Marc Gagnon, un rôle qui exigeait de l'authenticité et qu'il a préparé en fréquentant le milieu du hockey.
Écoutez le comédien et scénariste Marc Messier: l'invité de Mario Langlois et de Pierre Gervais à Ça sent la coupe, vendredi.
Autres sujets abordés:
- Ses anecdotes avec des légendes comme Guy Lafleur;
- Le travail d'équipe dans les arts, surtout sur le plateau de La petite vie;
- La longévité et la popularité de la «dureté du mental»;
- Des anecdotes avec les Nordiques;
- Ses pensées sur Paul St-Pierre Plamondon, la souveraineté et le milieu de la culture;
- Le Canadien actuel, aimant le jeu de Nick Suzuki et la jeunesse de l'équipe.
«Le rôle de Marc Gagnon, c'était vraiment un rôle extraordinaire parce qu'il est un coach en fin de carrière. Puis il ne s'entendait pas avec son coach, puis ça allait mal dans son couple... Mais par contre, il sentait qu'il avait encore quelque chose à donner. Puis ça allait dans beaucoup de directions. Alors ça, c'était très plaisant à jouer.»