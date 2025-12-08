En zone offensive, avec Tony Marinaro

En MLS, la victoire d'Inter Miami menée par Lionel Messi a été regardée par plus de 100 millions de personnes, confirmant que l'arrivée du joueur argentin était «la meilleure choise pour cette ligne» comme le dit Tony Marinaro.

En discussion avec Mario Langlois, il revient sur la défaite du Canadien, affirmant qu'ils n'ont pas assez bien joué pour gagner et ont manqué d'engagement et de réaction.

Il croit que le gardien Jakub Dobes n'est pas encore prêt pour deux matchs en deux soirs, soulignant aussi la progression de Slafkovsky, estimant que son court séjour au deuxième trio lui a donné confiance.

L'importance des fameux «matchs à quatre points» a aussi été abordé.

