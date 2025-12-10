Les deux gardiens des Canadiens de Montréal ont eu une soirée difficile, mardi, contre le Lightning de Tampa Bay, ce qui a mené au rappel de Jacob Fowler.
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter la situation au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les réflexions de José Théodore:
- «La réalité, c'est que tu dois quand même effectuer les arrêts»;
- La gestion des gardiens des Canadiens: «Au lieu d’en avoir mêlé un, tu as mêlé les deux gardiens de but»;
- «Le système défensif des Canadiens... On est comme les Chiefs de Charlestown dans Slap Shot»;
- «On est tellement mauvais en début de période...»
- Le scénario idéal de l'entrée de scène de Jacob Fowler pour José Théodore;