Le mois de novembre s'avère particulièrement sombre cette année, avec des statistiques d'ensoleillement bien en deçà de la normale.

Au Québec, on a enregistré 50 % moins de soleil, avec seulement 38 heures à Montréal contre 84 heures normalement, et 37 heures à Québec contre 77 heures.

Ce déficit de lumière affecte l'énergie et l'humeur de nombreuses personnes.

Écoutez Suzanne Filion, docteure en psychologie et spécialiste en déprime saisonnière, décortiquer l'impact sur notre humeur, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Quelles solutions pour contrer la déprime saisonnière?