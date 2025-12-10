 Aller au contenu
Société
Loi historique

L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

par 98.5

le 10 décembre 2025 16:50

Philippe Cantin
Katia Gagnon
Il y a désormais un nouvelle législation australienne interdisant l’accès aux réseaux sociaux (Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok) aux moins de 16 ans.

Écoutez Katia Gagnon nous parler de cette loi historique et des raisons de sa mise en place au micro de Philippe Cantin.

Le premier ministre australien justifie cette mesure en raison des risques de harcèlement, d'anxiété, d'escroquerie et de troubles de santé mentale chez les adolescents.

Et des études ont corroboré ces constats.

«Les jeunes dormaient beaucoup moins bien et commençaient à présenter des symptômes de dépression. Évidemment, pas tous les jeunes, mais il y avait un lien de cause à effet. Plus on regardait les réseaux sociaux, plus ces deux problèmes-là se manifestaient dans la vie des jeunes. On ne parle pas d'un petit groupe de jeunes, ici. Au Canada, 23,5% des garçons et 32,4% des filles de 12 ans utilisent les réseaux sociaux de manière intensive, dit Statistique Canada.»

Katia Gagnon

