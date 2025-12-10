Il y a désormais un nouvelle législation australienne interdisant l’accès aux réseaux sociaux (Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok) aux moins de 16 ans.

Écoutez Katia Gagnon nous parler de cette loi historique et des raisons de sa mise en place au micro de Philippe Cantin.

Le premier ministre australien justifie cette mesure en raison des risques de harcèlement, d'anxiété, d'escroquerie et de troubles de santé mentale chez les adolescents.

Et des études ont corroboré ces constats.