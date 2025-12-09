Les reculs en environnement, dérive autoritaire?

Le ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, a annoncé lundi que Québec allait implanter d’importants changements afin de réduire les délais en matière d’évaluations environnementales.

Les experts disposeront d’un délai de neuf mois pour étudier les grands projets soumis dans les secteurs énergétique, industriel, minier et des transports.

Bernard Drainville dit être confiant que ces changements ne viendront pas compromettre la qualité du processus, mais des groupes environnementaux se sont rapidement inquiétés.

Ces derniers ont qualifié les reculs de Québec et d’Ottawa en matière d’environnement de dérive autoritaire.

