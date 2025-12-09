 Aller au contenu
Les reculs en environnement, dérive autoritaire?

Réactions à l’annonce de Bernard Drainville: «Ça va l’enflure verbale?»

par 98.5

0:00
11:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 décembre 2025 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, a annoncé lundi que Québec allait implanter d’importants changements afin de réduire les délais en matière d’évaluations environnementales. 

Les experts disposeront d’un délai de neuf mois pour étudier les grands projets soumis dans les secteurs énergétique, industriel, minier et des transports. 

Bernard Drainville dit être confiant que ces changements ne viendront pas compromettre la qualité du processus, mais des groupes environnementaux se sont rapidement inquiétés. 

Ces derniers ont qualifié les reculs de Québec et d’Ottawa en matière d’environnement de dérive autoritaire. 

Écoutez la réaction de Jonathan Trudeau lors de sa chronique à l’émission Lagacé le matin, mardi. 

«Ça va l’enflure verbale? Sérieusement! Magali Picard parlait d’extrême droite et de quasi-dictature. Là, les groupes environnementaux parlent de dérive autoritaire. Écoutez, s’il y a une chose qu’on sait, c’est que le gouvernement de la CAQ n’est pas un gouvernement d’extrême-droite. [...] Dérive autoritaire parce qu’on veut réduire les délais en matière d’évaluation environnementale… Est-ce qu’il y a vraiment quelqu’un qui pense qu’on fait tout ce qu’on peut et qu’on est très efficace en matière d’évaluation environnementale? Est-ce qu’il y a vraiment quelqu’un qui pense qu’il n’y a pas d’améliorations à apporter là-dedans?»

Jonathan Trudeau

Autres sujets abordés

  • Le premier ministre François Legault a rencontré lundi le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Dr Vincent Oliva, mais peu de détails ont filtré;
  • Steven Guilbeault en rajoute avec une lettre cinglante pour dénoncer l’accord entre le fédéral et l’Alberta.

