Pablo Rodriguez menacé?

L'actualité politique québécoise est secouée par une nouvelle de dernière minute : l'Unité permanente anti-corruption (UPAC) a confirmé l'ouverture d'une enquête criminelle visant le Parti libéral du Québec (PLQ).

Après ses validations, l'UPAC a choisi de passer à l'étape formelle de l'enquête, mais précise qu'elle ne fera «aucun autre commentaire afin de protéger nos actions le plus possible».

Écoutez la discussion d’ouverture entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur l'ouverture d'une enquête de l'UPAC sur le PLQ.