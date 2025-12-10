 Aller au contenu
Politique provinciale
Pablo Rodriguez menacé?

L'UPAC ouvre une enquête sur le PLQ

le 10 décembre 2025 12:24

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
L'actualité politique québécoise est secouée par une nouvelle de dernière minute : l'Unité permanente anti-corruption (UPAC) a confirmé l'ouverture d'une enquête criminelle visant le Parti libéral du Québec (PLQ).

Après ses validations, l'UPAC a choisi de passer à l'étape formelle de l'enquête, mais précise qu'elle ne fera «aucun autre commentaire afin de protéger nos actions le plus possible».

Écoutez la discussion d’ouverture entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur l'ouverture d'une enquête de l'UPAC sur le PLQ.

 

«À partir du moment où l'UPAC déclenche une enquête sur le PLQ, ça devient extrêmement difficile pour Pablo Rodriguez de demeurer en poste.»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés

  • L'ex-mairesse Valérie Plante et les réseaux sociaux;
  • Fin de la menace de grève chez Air Transat;
  • Le premier ministre François Legault reste-t-il?
  • Les sanctions à la Russie.

