Le prix des maisons unifamiliales a baissé en novembre sur l’île de Montréal.
Cette tendance va-t-elle se poursuivre?
Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point, mardi, à Lagacé le matin.
«On parle d'une baisse quand même de 24 000$ [...] C'est la première fois en deux ans que le prix baisse, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. C'est assez pour nous donner espoir à ceux qui rêvent d'acheter une maison...»
Notre chroniqueuse rappelle toutefois que la baisse observée à Montréal est un phénomène isolé par rapport au reste de la grande région métropolitaine et du Québec.