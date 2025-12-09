Le délestage aurait été envisagé

Hydro-Québec a failli ne pas pouvoir alimenter en électricité l’entièreté des foyers québécois en raison des grands froids.
Selon Radio-Canada, deux alertes de défaillance de puissance ont été émises les 3 et 5 décembre dernier.
Écoutez Maxime Nadeau, directeur principal responsable de l’exploitation du système énergétique à Hydro-Québec, au micro de Patrick Lagacé.
Il explique que la vague de froid fait assurément pression sur le réseau.
«On est dans un début d’hiver très hâtif. [...] La demande, ce matin, dépassait les 39 000 mégawatts. Pour vous donner une idée, la moyenne pour le mois de décembre, c’est environ 30 000 et la demande maximale qu’on a alimenté dans le passé pour un mois de décembre, c’était en 2020 aux alentours de 36 000 mégawatts.»
«En tout temps, on a une quantité de production qui n’alimente pas de la charge, de la demande, qu’on garde à notre disposition pour faire face à des événements. Cette quantité-là est à peu près l’équivalent et un peu plus de l’ensemble des centrales du complexe de la Romaine. Quand on déclare un niveau d’alerte, c’est qu’on commence à utiliser cette réserve [...]. C’est ça qui est arrivé dans les derniers jours.»
La société d’État aurait même envisagé de déclencher un plan de délestage, qui aurait provoqué une coupure d’électricité dans certains secteurs afin d’éviter une surcharge du réseau.
Maxime Nadeau affirme toutefois qu’Hydro-Québec avait encore plusieurs moyens avant d’en arriver au délestage.