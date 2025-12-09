Le délestage aurait été envisagé

Hydro-Québec a failli ne pas pouvoir alimenter en électricité l’entièreté des foyers québécois en raison des grands froids.

Selon Radio-Canada, deux alertes de défaillance de puissance ont été émises les 3 et 5 décembre dernier.

Écoutez Maxime Nadeau, directeur principal responsable de l’exploitation du système énergétique à Hydro-Québec, au micro de Patrick Lagacé.

Il explique que la vague de froid fait assurément pression sur le réseau.