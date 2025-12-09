 Aller au contenu
Société
Le délestage aurait été envisagé

Hydro-Québec: «Est-ce que c'était la panique? Il nous restait encore des moyens»

par 98.5

0:00
7:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 décembre 2025 08:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Hydro-Québec: «Est-ce que c'était la panique? Il nous restait encore des moyens»
Hydro-Québec doit composer avec une vague de froid hâtive. / La Presse Canadienne

Hydro-Québec a failli ne pas pouvoir alimenter en électricité l’entièreté des foyers québécois en raison des grands froids. 

Selon Radio-Canada, deux alertes de défaillance de puissance ont été émises les 3 et 5 décembre dernier. 

Écoutez Maxime Nadeau, directeur principal responsable de l’exploitation du système énergétique à Hydro-Québec, au micro de Patrick Lagacé. 

Il explique que la vague de froid fait assurément pression sur le réseau. 

«On est dans un début d’hiver très hâtif. [...] La demande, ce matin, dépassait les 39 000 mégawatts. Pour vous donner une idée, la moyenne pour le mois de décembre, c’est environ 30 000 et la demande maximale qu’on a alimenté dans le passé pour un mois de décembre, c’était en 2020 aux alentours de 36 000 mégawatts.»

Maxime Nadeau

«En tout temps, on a une quantité de production qui n’alimente pas de la charge, de la demande, qu’on garde à notre disposition pour faire face à des événements. Cette quantité-là est à peu près l’équivalent et un peu plus de l’ensemble des centrales du complexe de la Romaine. Quand on déclare un niveau d’alerte, c’est qu’on commence à utiliser cette réserve [...]. C’est ça qui est arrivé dans les derniers jours.»

Maxime Nadeau

La société d’État aurait même envisagé de déclencher un plan de délestage, qui aurait provoqué une coupure d’électricité dans certains secteurs afin d’éviter une surcharge du réseau. 

Maxime Nadeau affirme toutefois qu’Hydro-Québec avait encore plusieurs moyens avant d’en arriver au délestage.

Vous aimerez aussi

Spécial «Noël» | L'énigme du mardi 9 décembre
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du mardi 9 décembre
0:00
1:46
Vague de froid: «C’est bien parti pour une bonne partie du mois»
Lagacé le matin
Vague de froid: «C’est bien parti pour une bonne partie du mois»
0:00
3:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Jamais arrivé qu'un gouvernement ait autant de mépris pour l'environnement»
Rattrapage
La CAQ et Bernard Drainville
«Jamais arrivé qu'un gouvernement ait autant de mépris pour l'environnement»
Hydro-Québec près du délestage: «C’est une catastrophe, une grosse catastrophe»
Rattrapage
En raison de la vague de froid
Hydro-Québec près du délestage: «C’est une catastrophe, une grosse catastrophe»
De Montréal à Paris: un photographe franco-québécois fait sensation
Rattrapage
Sur les réseaux sociaux
De Montréal à Paris: un photographe franco-québécois fait sensation
Tournées les plus lucratives du millénaire: Coldplay en tête de liste
Rattrapage
Selon Pollstar
Tournées les plus lucratives du millénaire: Coldplay en tête de liste
Dégât d'eau à l'hôpital Sainte-Croix: «17 chirurgies ont été annulées lundi»
Rattrapage
Drummondville
Dégât d'eau à l'hôpital Sainte-Croix: «17 chirurgies ont été annulées lundi»
Jeunes de la DPJ: «J’étais devenu le grand frère des autres jeunes»
Rattrapage
Valérie Lebeuf va à leur rencontre
Jeunes de la DPJ: «J’étais devenu le grand frère des autres jeunes»
Vague de froid: «C’est bien parti pour une bonne partie du mois»
Rattrapage
De la neige attendue cette semaine
Vague de froid: «C’est bien parti pour une bonne partie du mois»
«On remplace la procédure en zigzag par une procédure en entonnoir»
Rattrapage
Environnement: Québec veut réduire les délais
«On remplace la procédure en zigzag par une procédure en entonnoir»
Témoin de la tuerie de Polytechnique: «J’aurais pu changer la vie des gens»
Rattrapage
36 ans plus tard, il regrette encore
Témoin de la tuerie de Polytechnique: «J’aurais pu changer la vie des gens»
Maisons unifamiliales: «C'est la première fois en deux ans que le prix baisse»
Rattrapage
Montréal
Maisons unifamiliales: «C'est la première fois en deux ans que le prix baisse»
Réactions à l’annonce de Bernard Drainville: «Ça va l’enflure verbale?»
Rattrapage
Les reculs en environnement, dérive autoritaire?
Réactions à l’annonce de Bernard Drainville: «Ça va l’enflure verbale?»
«Sales connes»: Brigitte Macron devient virale pour ses propos controversés
Rattrapage
Spectacle d’humour interrompu par des militantes
«Sales connes»: Brigitte Macron devient virale pour ses propos controversés
Spécial «Noël» | L'énigme du mardi 9 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du mardi 9 décembre
La série Rivalité passionnée fait réagir sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Une histoire d’amour entre deux hockeyeurs
La série Rivalité passionnée fait réagir sur les réseaux sociaux