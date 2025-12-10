L'UPAC a annoncé mercredi qu'elle lançait une enquête sur le Parti libéral du Québec.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des allégations de malversations et de trafic d’influence seraient sous la loupe;
- Malgré le soutien du caucus à l'endroit de Rodriguez, Karl Blackburn et Jean D’Amour appellent Rodriguez à réfléchir ou à quitter, accentuant la pression interne.
- François Legault confirme sa candidature pour l’élection 2020, misant sur l’économie comme thème central pour la CAQ
- L’incertitude plane sur la durée de l’enquête et la stabilité du PLQ.