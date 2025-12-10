 Aller au contenu
Politique provinciale
Karl Blackburn et Jean D'Amour

«Les deux hommes devraient se garder une petite gêne» -Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
10:27

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 décembre 2025 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Les deux hommes devraient se garder une petite gêne» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

L'UPAC a annoncé mercredi qu'elle lançait une enquête sur le Parti libéral du Québec.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Des allégations de malversations et de trafic d’influence seraient sous la loupe;
  • Malgré le soutien du caucus à l'endroit de Rodriguez, Karl Blackburn et Jean D’Amour appellent Rodriguez à réfléchir ou à quitter, accentuant la pression interne.
  • François Legault confirme sa candidature pour l’élection 2020, misant sur l’économie comme thème central pour la CAQ
  • L’incertitude plane sur la durée de l’enquête et la stabilité du PLQ.

Vous aimerez aussi

L'UPAC ouvre une enquête sur le PLQ
La commission
L'UPAC ouvre une enquête sur le PLQ
0:00
9:00
«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»
Le Québec maintenant
«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»
0:00
10:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les départs, les rappels et la part de risque
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les départs, les rappels et la part de risque
Le Canada ne bouge pas, les États-Unis à la baisse
Rattrapage
Taux directeur
Le Canada ne bouge pas, les États-Unis à la baisse
Une démocrate devient la première mairesse de Miami depuis 1998
Rattrapage
États-Unis
Une démocrate devient la première mairesse de Miami depuis 1998
«Pablo Rodriguez ne fait rien pour changer le poste» -Dimitri Soudas
Rattrapage
La crise au Parti libéral continue
«Pablo Rodriguez ne fait rien pour changer le poste» -Dimitri Soudas
L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans
Rattrapage
Loi historique
L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans
Un album pour vivre un Noël new-yorkais
Rattrapage
Nouvel opus du groupe Pentatonix
Un album pour vivre un Noël new-yorkais
«Pablo Rodriguez doit réfléchir à tout ce qui se passe» -Karl Blackburn
Rattrapage
Enquête de l'UPAC sur le PLQ
«Pablo Rodriguez doit réfléchir à tout ce qui se passe» -Karl Blackburn
Quels seraient les éléments sous la loupe de l'UPAC?
Rattrapage
Enquête sur le Parti libéral du Québec
Quels seraient les éléments sous la loupe de l'UPAC?
«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
Rattrapage
Jacob Fowler rappelé par les Canadiens
«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
Devrait-on se faire vacciner contre la grippe même si l'efficacité est modérée?
Rattrapage
Vaccin
Devrait-on se faire vacciner contre la grippe même si l'efficacité est modérée?
Un Québécois dans le palmarès des meilleurs albums de Rolling Stone
Rattrapage
Bilan musical de 2025
Un Québécois dans le palmarès des meilleurs albums de Rolling Stone
Quel avenir pour Pablo Rodriguez? «Les prochains jours seront déterminants»
Rattrapage
Parti libéral du Québec
Quel avenir pour Pablo Rodriguez? «Les prochains jours seront déterminants»
Danault de retour à Montréal, est-ce possible?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Danault de retour à Montréal, est-ce possible?
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025
Rattrapage
Économie
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025